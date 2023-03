Paralajmëron Scholz: Do të ketë pasoja, nëse Kina dërgon armë në Rusi

Do të ketë “pasoja” nëse Kina i dërgon armë Rusisë për luftën e Moskës në Ukrainë, ka paralajmëruar kancelari gjerman Olaf Scholz në një intervistë për CNN.

Zyrtarët amerikanë kanë paralajmëruar kohët e fundit se Kina mund të largohet dhe të fillojë ofrimin e armëve dhe municioneve për Moskën.

I pyetur nga CNN nëse ai mund të imagjinonte sanksionimin e Kinës nëse do të ndihmonte Rusinë, Scholz u përgjigj: “Mendoj se do të kishte pasoja, por tani jemi në një fazë ku po e bëjmë të qartë se kjo nuk duhet të ndodhë, dhe unë jam relativisht. optimistë se do të jemi të suksesshëm me kërkesën tonë në këtë rast, por do të duhet ta shikojmë atë dhe duhet të jemi shumë, shumë të kujdesshëm”.

Kancelari gjermane nuk dha detaje mbi natyrën e pasojave.

Gjermania ka ekonominë më të madhe të Evropës dhe Kina ka qenë partneri i saj i vetëm më i madh tregtar në vitet e fundit.

Kujtojmë se, Uashingtoni dhe aleatët e tij kanë thënë javët e fundit se Kina po shqyrton ofrimin e armëve për Rusinë, gjë që Pekini e mohon.

Ndihmësit e presidentit Joe Biden nuk kanë ofruar publikisht prova.

Javën e kaluar, një zyrtar i lartë i BE-së tha se do të ishte një “vijë e kuqe” absolute nëse Kina i jepte armë Rusisë./albeu.com