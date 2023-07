Paralajmëron Kremlini: Do ta trajtojmë si kërcënim pranimin e Ukrainës në NATO

Rusia tha sot se pranimi i Ukrainës në aleancën e NATO-s do të kishte implikime shumë negative për arkitekturën e sigurisë evropiane dhe se Moska do ta konsideronte një lëvizje të tillë një kërcënim që do të kërkonte një përgjigje të ashpër.

Deklaratat e zëdhënësit të Kremlinit Dmitry Peskov janë bërë në prag të samitit të NATO-s në Lituani, i cili synon të solidarizohet me Ukrainën pa e pranuar ende Kievin si anëtar të aleancës.

“Ju e dini pozicionin absolutisht të qartë dhe të vendosur të Federatës Ruse se pjesëmarrja e Ukrainës në NATO do të ketë një ndikim shumë, shumë negativ në arkitekturën e sigurisë, arkitekturën tashmë gjysmë të shkatërruar të sigurisë në Evropë. Dhe do të jetë një rrezik absolut, një kërcënim për vendin tonë, i cili do të kërkojë një reagim mjaft të qartë dhe të ashpër nga ana jonë”, u tha Peskov, gazetarëve.

NATO heq pengesën e Planit të Veprimit të Anëtarësimit për pranimin e Ukrainës, thotë Kievi

Më herët sot, ministri i jashtëm i Ukrainës tha se NATO ka vendosur të heqë kërkesën që Kievi të ndjekë Planin e Veprimit të Anëtarësimit (MAP) si pjesë e rrugës së saj për t’u bashkuar me aleancën ushtarake.

“Pas bisedimeve intensive, aleatët e NATO-s kanë rënë dakord të tërheqin Planin e Veprimit të Anëtarësimit që çon në anëtarësimin në aleancë. Unë mirëpres vendimin e shumëpritur që shkurton rrugën tonë drejt NATO-s”, tha ministri i Jashtëm ukrainas, Dmytro Kuleba në një postim në Twitter.