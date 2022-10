Paralajmërojnë mjekët: Ky grup njerëzish nuk duhet të hajë banane

Peggy Tan, dietologe, nga Qendra Shëndetësore Komunitare Tiong Bahru dhe një anëtare e grupit SingHealth , shpjegon pse bananet janë të mira për ju dhe kur duhet t’i hani ato.

Kur është koha më e mirë për të ngrënë banane?

Koha më e mirë për të ngrënë banane varet nga nevojat dhe preferencat tuaja ushqyese. Në përgjithësi, shija dhe vlera ushqyese e bananeve ndryshojnë ndërsa piqen. Bananet e sapopjekura priren të jenë më pak të ëmbla se bananet e pjekura mirë, sepse niseshteja nuk është zbërthyer plotësisht në sheqerna të thjeshta.

E mira e të ngrënit të bananeve të sapopjekura është se ju qëndroni të ngopur për më gjatë dhe shijoni përfitimet e niseshtesë rezistente në të. Nga ana tjetër, një banane e pjekur mirë me disa njolla të errëta në lëkurë është më e lehtë për t’u tretur dhe mund t’ju japë energjinë që ju nevojitet përpara se të luani sport.

A mund të hanë të gjithë banane?

Disa kushte mjekësore mund të rezultojnë që njerëzit të kenë një nivel të lartë të kaliumit në gjak. Në këtë rast, do të jetë e logjikshme të përmbaheni nga marrja e bananeve.

Dhe në kundërshtim me besimin popullor, një person me diabet mund të hajë banane për sa kohë që përmbajtja e karbohidrateve llogaritet. Gjithashtu bananet mund të jenë problem serioz në situatën kur keni ndonjë na sëmundjet e zorrëve në fazën akute, sidomos kur është fjala për bananet e gjelbra dhe të papjekura, sepse ato kanë përmbajtje të lartë natriumi dhe prandaj mund të veprojnë si diuretik.

Mjekët paralajmërojnë se personat me gastrit nuk duhet të kombinojnë bananet me asnjë produkt tjetër dhe kombinimi i vetëm i mundshëm është me kos, djathë të freskët, qumësht ose mollë. Ata gjithashtu theksojnë se nëse hani banane me stomakun bosh, sasia e magnezit në gjak rritet ndjeshëm, gjë që mund të jetë e dëmshme për zemrën.