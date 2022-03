Paralajmërimi i Ukrainës, Rusia “përgatitet të prishë” korridoret humanitare

Zëvendëskryeministri ukrainas ka paralajmëruar se megjithëse faza e parë e evakuimit të Sumy-t ka filluar, Rusia po “përgatitet t’i ndërpresë” ato.

Qendra për Komunikime Strategjike dhe Siguri të Informacionit në Ukrainë tha se megjithëse Ministria Ruse e Mbrojtjes ka rënë dakord zyrtarisht për korridorin humanitar, Irina Vereshchuk ka paralajmëruar:

However, Deputy Prime Minister of Ukraine Irina Vereshchuk warns that "the Russian side is preparing to disrupt the work of humanitarian corridors and manipulate the route to force people to go the other way."

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 8, 2022