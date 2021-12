Paralajmërimi i Faucit: Koronavirusi ndoshta nuk do të zhduket kurrë

“Ndoshta koronavirusit nuk do të zhduket kurrë”, kështu ka thënë epidemiologu dhe këshilltari amerikan i koronavirusit në Shtëpinë e Bardhë, Anthony Fauci , në një intervistë për CBS.

Më tej ai tha se njerëzimi duhet të mësohet të jetojë me të.

Anthony Fauci vlerësoi se është e mundur që pandemia të bëhet aq e menaxhueshme sa të mos ndikojë në funksionimin e shoqërisë sonë./albeu.com

Chief White House medical adviser Anthony Fauci said in an interview aired on Sunday that he believes people will have to begin “living with COVID,” expressing doubts that the virus will be eradicated.pic.twitter.com/hKw6aPfhNv

