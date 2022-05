Parada për ditëlindjen e Elizabet, akuza e ushtarakëve: Kali i Princit William është droguar (VIDEO)

Veteranët ushtarakë kanë hedhur akuza ndaj organizatorvve të provave të paradës për ditëlindjen e Mbretëreshës Elizabet.

Akuzat kanë ardhur pasi sipas tyre, kali i Princit William dukej i ‘droguar’.

Sipas Dailymail, Duka i Kembrixhit, 39 vjeç, hipi në një kal të zi të Divizionit të Shtëpisë, të quajtur George, ndërsa kalonte në inspektimin e praktikës, të njohur si Rishikimi i Kolonelit, në Londrën qendrore.

‘Kali i William duket i droguar. Koka e tij është gjatë gjithë kohës e varur. Është një turp’, ka thënë njëri prej tyre.

Për këtë ngjarje, William veshi uniformën e tij ushtarake kuqeblu, të stolisur me medalje, të cilat i bashkoi me kapelën tradicionale të lëkurës së ariut ndërsa hipi mbi kal, gjithashtu të zbukuruar me galeri ceremoniale.

Kuajt e kalorësisë shtëpiake të cilët paraqiten në parada të tilla i nënshtrohen trajnimit të veçantë në mënyrë që ata të mos reagojnë ndaj zhurmës dhe trafikut. Ata gjithashtu duhet të jenë të rehatshëm duke qëndruar në këmbë për periudha të gjata dhe të mësohen me peshën.

Ditëlindja e Mbretëreshës më 2 qershor do të festohet me trupat e saj të Divizionit Familjar që marshojnë dhe kalërojnë në Paradën e Rojeve të Kuajve me Madhërinë e Saj që zakonisht merr pjesë dhe merr përshëndetjen.

Por këtë vit, Princi i Uellsit, Duka i Kembrixhit dhe Princesha Mbretërore do të kalërojnë në paradë si kolonelë të Gardës së Uellsit, Gardës Irlandeze dhe Blues Royals.

Në fillim të këtij muaji, Madhëria e Saj humbi hapjen shtetërore të Parlamentit për herë të parë në 59 vjet, me Princin Charles dhe Princin William iu dha pushteti për të vepruar së bashku në këtë ngjarje në emër të Mbretëreshës. Ajo megjithatë ka bërë tre dalje publike të fundit këtë muaj, duke përfshirë pjesëmarrjen në ëindsor Horse Shoë, festimet e Jubileut Platinum të mbushur me yje në ëindsor dhe hapjen e linjës Elizabeth Tube, duke u shfaqur në të gjitha ato me humor të mirë.

Madhëria e saj ka qenë gjithmonë e pranishme në Paradën e Gardës së Kuajve dhe ka marrë përshëndetjen mbretërore në çdo ceremoni të Trooping the Color gjatë mbretërimit të saj. Tradicionalisht gjatë ceremonisë pas Paradës së Gardës së Kuajve, Mbretëresha përshëndetet nga një paradë mbretërore përpara se të kryejë një inspektim të trupave.