Paqe mes armiqve! Ushtari rus: Kemi mbetur pa naftë, shoferi: Hajdeni t’ju shoqëroj deri në Rusi (VIDEO)

Teksa lufta në Ukrainë është në ditën e tretë të saj, një video epike është bërë virale ditën e sotme në rrjetet sociale.

Një ukrainas takohet në rrugë me një autoblind ushtarak rus, të cilët kishin ndaluar për shkak të mungesës së karburantit.

Mes tyre zhvillohet kjo bisedë:

Shoferi: Si jeni? Keni mbetur në rrugë?

Ushtarët: Po, na ka mbaruar karburanti..

Shoferi: Atëherë mund t’ju tërheqj unë deri në kufirin me Rusinë

(qeshin bashkë)

Ushtarët: Çfarë thonë lajmet,.,si po shkon lufta?

Shoferi: Thuhet se djemtë tanë po luftojnë mirë, kurse ju po dorëzoheni po ashtu mirë

(Qeshin).

Kujtojmë se ushtria ukrainase raportoi dje se autokolona të rusëve kanë mbetur rrugëve të Ukrainës ka furnizime dhe karburant duke bërë që të kërkojnë ushqime përreth./albeu.com/

Multiple videos on social media of Russian military out of fuel, food and stuck on highways pic.twitter.com/UTKLmTJf38

— Liveuamap (@Liveuamap) February 26, 2022