Papa Françesku paralajmëron: Bota është buzë të një gremine delikate

Papa Françesku u bën thirrje liderëve, veçanërisht të komunitetit fetar, të shmangin një Luftë të re të Ftohtë.

“Pas dy luftërave të tmerrshme botërore, një Lufte të Ftohtë që për dekada e mbajti botën në pezull, konflikte katastrofike që po ndodhin në çdo pjesë të globit, dhe në mes të akuzave, kërcënimeve dhe dënimeve, ne vazhdojmë ta gjejmë veten në prag të një greminë delikate dhe ne nuk duam të biem”, tha ai në Bahrein në një konferencë mbi dialogun Lindje-Perëndim.

“Është paradoks që, ndërkohë që shumica e popullsisë së botës është e bashkuar në përballjen me të njëjtat vështirësi, duke vuajtur nga ushqimi i rëndë, krizat ekologjike dhe pandemike, si dhe nga një padrejtësi globale gjithnjë e më skandaloze, disa pushtetarë janë kapur në një luftë e vendosur për interesa partizane, duke ringjallur retorikën e vjetëruar, duke ridizajnuar sferat e ndikimit dhe blloqet kundërshtare”, tha Papa, në një referencë të dukshme ndaj pushtimit rus të Ukrainës.

Ai shtoi se udhëheqësit fetarë duhet të bëjnë pjesën e tyre në kundërshtimin e riarmatimit.

Papa po përfundon një konferencë dy-ditore të quajtur “Forumi i Bahreinit për Dialog: Lindja dhe Perëndimi për bashkëjetesën njerëzore”. Ai po takohet me tw moshuarit myslimanë dhe udhëheqës të tjerë fetarë duke inkurajuar dialogun ndërfetar.

Ai gjithashtu bëri thirrje për bisedime paqeje në një postim në Twitter gjatë udhëtimit të tij të premten.

“Në kopshtin e njerëzimit, ne po luajmë me zjarrin, raketat dhe bombat, me armët që sjellin pikëllim dhe vdekje, duke mbuluar shtëpinë tonë të përbashkët me hi dhe urrejtje. I drejtoj apelin tim të përzemërt të gjithëve që lufta në Ukrainë të përfundojë dhe të fillojnë negociatat serioze të paqes”, shkroi Papa./albeu.com

