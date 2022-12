Papa Françesku ndan mesazhin e Krishtlindjeve: Dhimbje për fëmijët e “gllabëruar” nga lufta, varfëria dhe padrejtësia

Fëjimet e “gllabëruar” nga lufta, kjo është dhimbja e Papës në këtë prang Krishtlindjesh, raporton Ansa.

“Edhe këtë Krishtlindje, një njerëzim i pangopur nga paratë, fuqia dhe kënaqësia nuk bën vend, siç ishte për Jezusin, për të vegjlit, për kaq shumë fëmijë të palindur, të varfër, të harruar. Unë mendoj mbi të gjitha për fëmijët e gllabëruar nga luftërat, varfëria dhe padrejtësia. Por Jezusi, ai vjen pikërisht atje, një fëmijë në grazhdin e mbeturinave dhe të refuzimit. Në të, fëmija i Betlehemit, ka çdo fëmijë. Dhe ka një ftesë për të parë jetën, politikën dhe historinë me sy i fëmijëve”, tha ai në predikimin e tij në prag të Krishtlindjes.

Papa Françesku mbërriti në bazilikë me një karrocë me rrota dhe gjatë festës shfaqej paksa i lodhur, herë pas here me zë të ngjirur. Shtatë mijë besimtarë në bazilikë dhe tre mijë të tjerë për të ndjekur meshën nga sheshi i Shën Pjetrit në ekranet gjigante.

“Sigurisht, nuk është e lehtë të lëmë ngrohtësinë e ngrohtë të botës për të përqafuar bukurinë e zhveshur të shpellës së Betlehemit, por le të kujtojmë se nuk janë vërtet Krishtlindje, paralajmëron Papa, pa të varfrit. Pa to ne festojmë Krishtlindjen, por jo atë të Jezusit. Vëllezër, motra, në Krishtlindje Zoti është i varfër: bamirësia u rilind! Të mos e lëmë të kalojë kjo Krishtlindje, pa bërë diçka të mirë”, tha Papa./albeu.com