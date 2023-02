Papa Françesku: Jam i hapur për një takim me Zelenskyn dhe Putinin

Papa Françesku, duke folur para gazetarëve gjatë fluturimit të tij nga Sudani i Jugut për në Romë, theksoi se “ai është gjithmonë i gatshëm të takojë presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidentin rus Vladimir Putin”.

“Unë nuk shkova në Kiev, sepse në atë kohë nuk ishte e mundur të shkoja as në Moskë, por isha gjithmonë për dialog”, shtoi Papa dhe kujtoi se “në ditën e dytë pas shpërthimit të luftës, ai shkoi në ambasadën ruse në vend të Selisë së Shenjtë, për të thënë se ishte gati të shkonte në Moskë për të biseduar me Putinin, me kusht që të kishte pak hapësirë ​​për negociata.”

“Duhet të ndalemi derisa ka kohë, bota është në një fazë të vetëshkatërrimit”, theksoi Françesku./Albeu.com/