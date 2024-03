Panik në avion, 50 të plagosur për shkak të turbulencave (VIDEO)

Pasagjerët e fluturimit të Latam Airlines nga Sydney në Auckland, përjetuan momente tmerri. 50 prej tyre mbetën të plagosur, si pasojë e turbulencave të forta, të cilat dyshohet se janë shkaktuar nga një “problem teknik” në Boeing 787.

Pasi avioni u ul në Auckland, mjekët ofruan ndihmën e parë për gjithsej 50 persona në bord, ku njëri prej tyre besohet se ishte në gjendje të rëndë dhe 13 të tjerë u dërguan në spital.

#BREAKING: About 50 people have been assessed by paramedics and 13 taken to hospital after a "technical problem" on a flight from Sydney to Auckland caused a sudden movement in the air. #9News

READ MORE: https://t.co/HQizloE5bK pic.twitter.com/odrBcSVyPN

— 9News Sydney (@9NewsSyd) March 11, 2024