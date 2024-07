Panik në ajër, avioni devijon fluturimin pasi goditet nga turbulencat e forta, 30 të lënduar (VIDEO)

Një avion që u godit nga turbulenca të forta, duke shkaktuar lëndimin e 30 personave në bord, ku është detyruar të bëjë ulje emergjente në Brazil.

BoeinG 787-9 i kompanisë Air Europa, po fluturonte nga Madridi për në Montevideo, në kohën kur ndodhi incidenti në ajër, tha linja ajrore.

Fluturimi UX045, u devijua në aeroportin e Natalit në Brazilin verilindor, ndërsa destinacion kishte kryeqytetin uruguaian, tha kompania spanjolle në X.

Avioni, i cili kishte 325 pasagjerë në bord, u përplas me turbulencat mbi Atlantik, kur gati kishte arritur në bregun brazilian, tha një zëdhënës i Air Europa.

Air Europa Boeing 787-9 (EC-MTI, built 2018) safely diverted to Natal-Intl AP(SBSG), Brazil after flight #UX45 from Madrid to Montevideo, Uruguay encountered severe turbulence during cruise flight at 36000 ft. leaving at least 30 persons injured and aircraft interior damaged.… pic.twitter.com/d51i9HFRJu

— JACDEC (@JacdecNew) July 1, 2024