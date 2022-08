“Pandemi tallavaje në industrinë muzikore”, Dafina Zeqiri thumbon haptazi kolegët

Këngëtarja shqiptare, Dafina Zeqiri është shumë e dashur për publikun, e cila ka sjellë hite të njëpasnjëshme këtë verë.

Së fundmi, ajo ka habitur me postimin e fundit në Instastory. Dafi ka thumbuar haptazi kolegët e saj, duke shkruar se tashmë industria muzikore është kthyer në një “pandemi tallavaje”. “Sa e turpshme” vijoi ajo.

Këngëtarët shqiptarë akuzohen për blerje klikimesh, këto akuza zakonisht vijnë nga vetë kolegët e tyre.

Pas akuzës Dafina nuk ka ngurruar të kundërpërgjigjet duke ndezur debat mes saj dhe komentuesit në rrjetin social Twitter.

Dafina ka replikuar në komentin e ndjekësit ku shkruhej: “Boll bleve klikime dhe komente moj. Turp t’ju vijë fundërrina”.

“Artistat qe menja sjau merr ti blejn gjat nates ka 100k/ per 1ore deri ne 1million klikime/ per 1 ore sa jeni tu pa ondra tmira. We keep it organic there, I said it! ”

Këngëtarja shkruan se ajo nuk ka nevojë të blejë klikime pasi publiku ia di vlerën.

“Për ekip timin komplet? Të garantoj unë ty loqkaman që s’blejmë as pëlqime, as ndjekës as klikime. S’kemi nevojë, këngë të mira po nxjerrim, klubet e natës po i mbushim komplet/ S’kemi nevojë as poste ‘sold out (janë shitur biletat)’/ ‘bomba’ me publiku se na e dinë vlerë organizatorët dhe fansat”, është kundërpërgjigjur Dafina./albeu.com /albeu.com