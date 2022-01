Pamjet brenda restorantit në Ekuador ku u ekzekutua 33-vjeçari shqiptar (FOTO LAJM)

Një atentat mafioz ndodhi në Ekuador mbrëmjen e djeshme, ku mbeti i vdekur shqiptari Ergys Dashi.

Mediat ekuadoriane në qytetin Guayaquil kanë publikuar pamjet e shqiptarit Ergys Dashi nga restoranti ku u ekzekutua. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:00 në veri të qytetit.

Në këto foto të rënda të publikuara nga shtypi ekuadorian, duket trupi i pajetë i shqiptarit të rrëzuar përtokë pasi është ekzekutuar me armë.

Në fotot e tjera janë momente pak çaste pak atentatit. Në kohën kur ndodhi vrasja, restoranti ka qenë me klientë të shumtë. Një vajzë 26-vjeçare që ishte ulur pranë tavolinës së 33-vjeçarit Ergys Dashi mbeti e plagosur si pasojë e të shtënave me armë.

Klientë të tjerë të cilët kanë qenë në restorant, i thanë policisë së Ekuadorit se ishin dy persona ata që mornë pjesë në vrasje dhe më pas u larguan me motor.

Njëri prej tyre, ekzekutori, hyri brenda restorantit me një buqetë me lule. Ai pretendoi se kishte për të dorëzuar porosinë. Por kur stafi i restorantit i kërkoi pasaportën e vaksinimit, autori e kërcënoi me armë njërin nga kamarierët dhe shkoi deri te tavolina e Ergys Dashit duke e qëlluar me armë. Hetuesit kanë gjetur në vendngjarje më shumë se 20 gëzhoja./albeu.com/