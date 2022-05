Pamje virale: Tentoi të futej brenda ringut, fansja “fluturohet” nga sigurimi (VIDEO)

Një tifoze e UFC-së u fluturua nga siguria fundjavën e kaluar pasi u përpoq të futej te tetëkëndëshi.

Menjëherë pasi Justin Gaethje u dorëzua nga Charles Oliveira në eventin kryesor të UFC 274, një fanse e guximshme femër provoi fatin e saj për të hyrë brenda tetëkëndëshit.

Lojtarja u çua nga tribuna dhe u nis për në kafaz përmes rrugëve të daljes së luftëtarëve.

Siguria nuk u pa askund pasi ajo u nis me shpejtësi drejt kafazit e pakundërshtuar.

A fan attempted to rush the #UFC octagon before getting thrown to the floor 😂 pic.twitter.com/haqu4oiSnN

— No Jumper (@nojumper) May 9, 2022