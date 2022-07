Pamje virale, piloti i Formula 1 refuzon të jap autografin e tij te fanella e Barcelonës (VIDEO)

Piloti i Ferrarit, Carlos Sainz Jr. refuzoi të jepte autografin e tij në një fanellë të Barcelonës me emrin e Lionel Messit në shpinë.

Piloti spanjoll i Formula 1 është një tifoz i njohur i Real Madridit, prandaj ai vendosi të mos nënshkruajë me fanellën e rivalëve të tyre të mëdhenj. Sainz tërhoqi dritaren e makinës së tij për të bashkëvepruar me disa fansa. Megjithatë, njëri prej tyre u përpoq të merrte autografin e tij në një fanellë të Barcelonës, të cilën piloti i Ferrarit e refuzoi menjëherë.

a fan asked carlos sainz to sign his barcelona shirt and he went “no, im not signing this” 😭 pic.twitter.com/WF6D4ndvf6

— ً (@forsainz) July 27, 2022