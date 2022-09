Pamje virale: Ndërhyrje e ashpër ndaj Messit dhe Lautaro me shok “turren” pas kundërshtarit (VIDEO)

Në një ndeshje miqësore ndërmjet Argjentinës dhe Hondurasit e cila ka përfunduar me rezultatin 3-0 për bardhekaltrit. Golat u shënnuan nga Lautaro Martinez dhe Lionel Messi me dy golëshin e tij.

Por një episode ndodhi gjatë pjesës së parë, kur lojtari i Hondurasit përdro fizikun e tij për t’u përplasur me Messin, ku ky i fundit mbeti i dëmtuar nga përplasja pasi ishte shumë e fortë. Kur Messi bie në tokë, shihet sulmuesi i Interit, Lautaro Martinez që vrapon drejt kundërshtarit dhe më pas shihen edhe të tjerët që rrethojnë atë që përplasi Messin, pasi ishte një ndërhyrje e ashpër.

Lojtarët argjentinas i dalin për zot Messit duke e mbrojtur liderin e tyre nga çdo rrethanë. Kjo video është bërë menjëherë virale pasi tregohet mjaft qartë respekti dhe dashuria që kanë të gjithë për shokun e tyre të ekipit, Messi./ h.ll/albeu.com

You don’t mess with Lionel Messi with Argentina. Rodrigo De Paul and the team on the scene.pic.twitter.com/cnmJ0z0hdW

— Roy Nemer (@RoyNemer) September 24, 2022