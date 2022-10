Pamje tragjike! Rreth 129 të vrarë nga përplasjet mes policisë dhe tifozëve në stadium gjatë një ndeshjeje futbolli (VIDEO)

Një ndeshje futbolli në Indonezi është kthyer në tragjedi, ku të paktën 129 persona kanë vdekur.

Sipas zyrtarëve gjithçka ka ndodhur në një rrëmujë, në një nga katastrofat më të rënda të stadiumeve në botë. Rrëmuja ndodhi pasi policia përdori gaz lotsjellës ndaj përkrahësve të protestuesve.

Rreth 180 u plagosën në përplasjen pasi Arema FC humbi ndaj rivalëve Persebaya Surabaya në Java Lindore. Shefi i ministrit të sigurisë së vendit tha se numri i spektatorëve e tejkaloi kapacitetin e stadiumit me rreth 4,000 njerëz.

The match between Arema FC and Persebaya Surabaya took place at the Kanjuruhan Stadium. After Arema lost 3-2 on its home field, dozens of fans rushed the field. pic.twitter.com/IM411DACWm

— Calon Sugar Daddy (@BgsDanuMahendra) October 2, 2022