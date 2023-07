PAMJE TË RËNDA/ Burri vret të fejuarin e ish të dashurës dhe më pas veten

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Poloni, ku një burrë ka vrarë të fejuarin e ish-të dashurës dhe më pas veten.

Lajmin e kanë bërë të ditur mediat e huaja, sipas të cilave ngjarja ka ndodhur në një kafene, pamjet e të cilës kanë bërë xhiron e rrjeteve sociale.

Gunman shot a man in front of his fiancée and then killed himself in Poznań, Poland on Sunday:

(Warning: graphic video)pic.twitter.com/I6ux8xZW99

— Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) July 18, 2023