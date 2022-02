Pamje që të këpusin shpirtin, momenti i ndarjes së çiftit pas pushtimit të Ukrainës (VIDEO)

Momenti i ndarjes së një çifti në Ukrainë pas pushtimit është duke u bërë viral ne rrjet, pasi ka prekur zemra në mbarë botën.

Duket si një skenë filmi, gjestet mes të dyve në një stacion treni tregojnë shumë. Një ndarje e cila në mes ka frikën e mos ribashkimit.

Lufta në Ukraina ka nisur që në orët e para të mëngjesit, teksa deri më tani raportohet për 8 viktima dhe dhjetëra të zhdukur. /albeu.com

God, give one thousandth of this love to the imperialist powers, so there are no wars.🙏pic.twitter.com/N3CCvxaqDO

— Steven Ayberk (@kmtc001) February 24, 2022