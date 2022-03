Ministria e Punëve të Jashtme të Ukrainës ka shpërndarë këtë fotografi, me sa duket e një burri në Irpin duke u përpjekur të ndihmojë qenin e tij “të paralizuar nga frika”.

Irpin i cili ndodhet në periferi të Kievit, është një nga vendet që është sulmuar më së shumti nga forcat ruse që nga nisja e luftës.

A man is trying to help his paralyzed by fear dog which refuses to go further after shelling.

📍Irpin@yamphoto pic.twitter.com/zSd61f8i16

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 16, 2022