Pamje prekëse, fëmija i vogël “shpërthen” në lot pasi i jep lamtumirën babait që e la në luftë (VIDEO)

Një foshnjë “shpërthen” në lot pasi i jep lamtumirën babait i cili do të luftojë për Ukrainën.

Video prekëse është bërë virale në rrjet, ku shihet foshnja duke qarë teksa i jep lamtumirën babait të tij përpara se familja e tij të largohet nga Irpin, pranë Kievit.

Babai i foshnjës është një oficer policie ukrainas dhe duhet të qëndrojë në vend.

Irpin është bombarduar me sulme ajrore ruse gjatë pushtimit të vendit dhe viktima ka pasur edhe nga radhët e civilëve./albeu.com/

A Ukrainian baby sobs and puts up a fight as his father tries to hug him and say goodbye. The father, a Ukrainian police officer, had to stay in the country as his family fled Irpin.#StandWithUkraine #StopRussia pic.twitter.com/PLsNdx53QV

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 18, 2022