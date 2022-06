Pamje epike dhe virale, Mike Tyson vishet si bletë dhe jep shfaqje (VIDEO)

Mike Tyson vishet në mënyrë të çuditshme si një bletë dhe kërceu në shfaqjen e Jimmy Kimmel.

Legjenda e peshave të rënda u shfaq në programin amerikan dhe shijoi një kërcim me personazhin televiziv Guillermo Rodriguez.

Iron Mike postoi një video kërcimi solo të tij me kostumin e bletës me mbishkrimin “it’s none of your beeznuss” dhe thotë “Ndihem bukur”.

Ai gjithashtu luajti një lojë “Mike Tyson është menjëherë pas teje…” ku fansat komentojnë ikonën e boksit përpara se të përballen me vetë njeriun.

Videoja e tij është bërë virale pasi fansat nuk janë mësuar ta shohin në këtë mënyrë legjendën e boksit./ h.ll/albeu.com