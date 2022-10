Paloka për protestën e 12 nëntorit: Mund të hyjmë në Kryeministri… Rama të llogarisë pasojat

Kreu i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka paralajmëruar se protesta e 12 nëntorit do të jetë më e madhja e organizuar ndonjëherë.

Teksa ishte i ftuar në emisionin në News24, Paloka u shpreh se protestuesit mund të hyjnë në Kryeministri ditën që do të zhvillohet protesta.

Gjithashtu ai i kërkoi Ramës se nëse do të jetë burr, të qëndrojë brenda godinës e të vëzhgojë protestuesit, njësoj siç bëri Berisha më 21 janar.

“Protesta ka pasur në vijimësi, por është një protestë e madhe që e organizon opozita. Do jetë më e madhe se ajo e korrikut. Kur shqiptarët u mblodhën në 7 korrik në pik të vapës e të pushimeve, nuk diskutoj pjesëmarrjen në 12 nëntor.

Do të jetë protesta më e madhe e bërë në Shqipëri këto vite pavarësisht pengesave që do nxjerrë qeveria. Ka diskutime, ide se si duhet të vijohet me protestat, se një protestë nuk i jep fund gjithçkaje, kjo duhet të ikë nga mendjet e njerëzve.

Të ishte kështu e kishim bërë me kohë. Duhet vullneti i organizatorëve të jetë i palëkundur për qëllimin se ku do të shkojë protesta, apo protestat. Kemi hyrë ne primare e para kemi zgjedhjet lokale. Nuk kemi dyshime që ndryshimi vjen me votë. Duhet të krijojmë kushtet si opozitë që shqiptarët të votojnë lirisht e grevat e protestat janë ato që do përdorim për të arritur tek vota e lirë.

Që Rama të llogarisë pasojat, që nuk do të jenë më si ato që ka përballuar deri tani, deklarata boshe që kanë mbetur vetëm aty. Rama ka një të mirë që sa herë ka protesta largohet.

Blindon dyert me hekura, e di ai çfarë frike ka, por përderisa e ka frikën duhet të ketë edhe një arsye. Problem nuk është hyrja në Kryeministri, duam të heqim qeverinë jo ca karrike e as të prishim pikturat e Ramës. Të rrijë në zyrë si burrë e të shohë si e pa Berisha më 21 janar”, tha Paloka.