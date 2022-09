Pallto e fustane shumëngjyrëshe, si do veprohet tani me rrobat e Mbretëreshës Elizabeth?

Me vdekjen e Mbretëreshës Elizabeth II, e gjithë bota është në zi, linja e pasardhësve ka ndryshuar dhe të gjithë po pyesin se çfarë do të ndodhë më pas me pallatin, duke përfshirë vendin ku banojnë rrobat e mbretëreshës dhe koleksioni i bizhuterive. Ndërsa nuk ka një protokoll zyrtar për çdo pjesë në dollapin e saj, ka disa të dhëna për fatin e sendeve të saj bazuar në atë që ka ndodhur në të kaluarën.

Sipas Brian Hoey, autor i “Not In Front of the Corgis”, mbretëresha rregullisht ua jepte rrobat e vjetra veshjeve të saj, grave që e ndihmonin në veshjen e saj çdo ditë. Që atëherë, ata ose mund t’i mbanin pjesët, t’i vishnin ose t’i shisnin. Hoey vëren se nëse pjesët do të shiteshin, blerësit nuk do të kishin mundësi ta dinin se rrobat vinin nga Madhëria e Saj. Etiketat u hoqën për t’u siguruar që askush nuk mund të lidhte asgjë me pallatin.



Kur bëhet fjalë për bizhuteri, Bizhuteritë e Kurorës së Mbretërisë së Bashkuar janë 142 sendet mbretërore që mbahen në Kullën e Londrës. Këto pjesë mbeten në koleksionin mbretëror dhe i kalojnë monarkut të ardhshëm. Megjithatë, Elizabeth kishte më shumë se 300 copë në koleksionin e saj personal dhe më konkretisht “98 karfica, 46 gjerdan, 37 byzylykë, 34 palë vathë, 15 unaza, 14 ora dhe pesë varëse”, sipas Tatler. Këto pjesë ishin dhurata nga personalitetet dhe krerët e shtetit dhe mbaheshin në raste zyrtare.

Nëse Mbretëresha nuk ka lënë udhëzime të qarta, nuk dihet se çfarë do të ndodhë me secilën pjesë, por duket se një pjesë nga koleksioni i saj tashmë i është transmetuar Kate Middleton. Më 14 shtator, Princesha e Uellsit u fotografua e veshur me një nga karficat e Elizabeth për të marrë pjesë në një ceremoni për nder të Mbretëreshës në Westminster Hall. Siç detajohet në një foto të shpërndarë nga The Court Jeweller, Elizabeth fillimisht veshi karficë në formë gjetheje, e cila përmbante diamante dhe perla, kur ajo vizitoi Seulin, Korenë e Jugut në prill 1999.

Kjo nuk ishte hera e parë që Middleton kishte veshur bizhuteri që i kishte dhënë një anëtar i familjes mbretërore dhe madje ajo kishte veshur një palë vathë me perla të Princeshës Diana për të njëjtin rast. Diana kishte deklaruar se donte që koleksioni i saj personal i bizhuterive t’u kalonte grave të ardhshme të djemve të saj para vdekjes së saj.

“Unë do të doja që të gjitha xhevahiret e mia të ndaheshin midis djemve të mi, në mënyrë që gratë e tyre, në kohën e duhur, t’i fitojnë ose t’i përdorin ato. Shpërndarjen e saktë të bizhuterive e lë në diskrecionin tuaj”, shkruante ajo në një letër. Përveç vathëve me perla, Kate Middleton ka edhe unazën e fejesës së Dianës me safir, ndërsa unaza e fejesës së Meghan Markle ka dy diamante nga koleksioni i Dianës