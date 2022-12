Pak ditë nga samiti i BE-BP në Tiranë, Rama e nis ditën me posterin e ngjarjes historike

Kryeminsitri Edi Rama e ka nisur ditën e sotme me një poster të Samitit të BE- Ballkani Pereëndimor që do të zhvillohet për here të parë në Tiranë më 6 dhjetor.

Rama shkruan se kjo është një ngjarje historike dhe shton se kjo është në respekt për ne që të ardhmen e shohim në familjen e madhe Europiane.

Postimi i Ramës:

MIRËMËNGJES 😊

dhe me kënaqësinë e vendit mikpritës për herë të parë të Samitit BE-Ballkani Perëndimor, një ngjarje historike, me respektin për ne që të ardhmen e shohim në familjen e madhe europiane, ju uroj një ditë të mbarë🙏/albeu.com