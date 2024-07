Pagoi Nuredin Dumanin për të vrarë ish-gruan, Apeli i GJKKO liron avokatin Alban Bengasi

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka liruar nga qelia avokatin Alban Bengasi.

Ai ishte arrestuar në kuadër të operacionit ‘Plumbi i Artë’, ndërsa akuzohej se kishte porositur Nuredin Dumanin që të dhunonte dhe të vriste ish-bashkëshorten e tij.

Bengasi dyshohet se do të paguante 120 mijë euro për vrasjen e ish-gruas së tij.

Gjithashtu, Apeli i Posaçëm konstatoi shuarjen e masës së sigurisë ‘arrest me burg’.

NJOFTIMI ZYRTAR:

“Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtar Florjan Kalaja, sot më 27.07.2024, shpalli vendimin mbi çështjen penale nr. 173 akti, datë 25.07.2024 regjistrimi, mbi ankimin e paraqitur nga ankuesi A.B., me objekt: Kërkesë për shuarjen e masës së sigurimit “Arrest në burg”, dhe vendosi:

-Konstatimin e shuarjes së masës së sigurimit “Arrest në burg” të caktuar ndaj të pandehurit Z. A.B. me Vendimin nr. 42, datë 17.05.2022 dhe të verifikuar me Vendimin nr. 103, datë 08.09.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

-Urdhërimin e lirimit të menjëhershëm të të pandehurit Z. A.B. nga ambientet e paraburgimit, nëse liria e tij personale nuk kufizohet për një shkak tjetër ligjor.

-Kundër këtij vendimi mund të ushtrohet rekurs brenda 45 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të arsyetuar të vendimit”