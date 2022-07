Pacienti i katërt në histori kurohet nga HIV, pas transplantimit të qelizave staminale

Një person i katërt është shëruar nga HIV, thonë mjekët, raporton SkyNews.

Pacienti, një 66-vjeçar që dëshiron të mbetet anonim, u shërua nga virusi rastësisht pasi mori një transplant të qelizave staminale për të trajtuar leuçeminë.

Tre vjet e gjysmë më parë, mjekët vendosën se duhej të zëvendësonin qelizat e tij kancerogjene të gjakut me një donator, i cili ndodhi që ishte rezistent ndaj HIV-it.

66-vjeçarit, i cili po përmendet si pacienti i “Qytetit të Shpresës”, tha në deklaratën e tij: Kur u diagnostikova me HIV në 1988, si shumë të tjerë, mendova se ishte një dënim me vdekje. Nuk e kisha menduar kurrë se do të jetoja deri në ditën që nuk do të kisha më HIV”.

Ai është pacienti më i vjetër, një nga katër deri më tani, që besohet se është shëruar në këtë mënyrë.

I pari ishte “pacienti i Berlinit” Timothy Ray Broën, në 2007.

Në fillim të këtij viti, mjekët në Nju Jork raportuan se kishin shëruar gruan e parë nga HIV në të njëjtën mënyrë.

Presidenti i zgjedhur i Shoqatës Ndërkombëtare të Sidës (IAS) e përshkroi kurën si “grali i shenjtë” dhe pohoi se ofron “shpresë dhe frymëzim të vazhdueshëm” për njerëzit që jetojnë me HIV.

Shkencëtarët besojnë se funksionon sepse donatorët jo HIV pozitiv nuk kanë receptorët e përdorur nga HIV për të infektuar qelizat./albeu.com