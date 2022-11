Pa lekë e pa të dashur në Amerikë, Trejsi Sejdini sqaron të vërtetën

Modelja Trejsi Sejdini, ka sqaruar këtë të shtunë në “Më Lër të Flas”, deklaratën e saj që mori jehonë në media sikur ajo kishte mbetur pa lekë në Amerikë.

Ajo sqaroi se e zuri karantina në Amerikë dhe iu desh të ndante qiranë me një person tjetër pasi ishte shumë e vështirë të merrje një shtëpi me qira vetë dhe kishte shkuar e papërgatitur për atë situatë.

Kjo gjë u keqkuptua dhe sipas saj u përhapën fjalë se kishte mbetur pa para dhe pa të dashur në kontinentin tjetër.

“Ta pret mendja ty, mirë pa lekë, po pa të dashur ngelet një femër si puna ime? Unë deri tani kam qenë me vizë turistike në Amerikë, kur ka rënë karantina unë kisha një muaj sa kisha shkuar dhe qejfi i fillimit. Mora një apartament atje, të cilin e ndaja me një person. Në atë kohë më mori në intervistë një gazetare të cilës i tregova se po ndaja qiranë me një person tjetër dhe situate u keqkuptua, u mor sikur unë kisha mbetur pa para dhe pa të dashur. Do s’do duhej të gjeja dhe të dashur pastaj,” tha ajo.