Osmani takon von der Leyen: Përafrimi i Kosovës me BE në fokus

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar një takim me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Osmani ka shkruar në rrjetin social X, se me von der Leyen ka biseduar mbi përafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian.

Always a great pleasure to meet @EU_Commission President @vonderleyen and discuss how we can bring the Republic of Kosovo closer to the EU. 🇽🇰🇪🇺 pic.twitter.com/w4OPts7VCR

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) December 3, 2023