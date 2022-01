Osmani: Çdo gjë që do të diskutohet me Bullgarinë do të shkojë në Kuvend

Nuk është serioze çështja e marrëveshjeve me Bullgarinë sa është e rëndësishme që qytetarët të kushtëzohen nga një çështje ditore politike si zgjedhjet e parakohshme, tha ministri i Jashtëm Bujar Osmani.

“Mendoj se do të ishte joserioze që një çështje e tillë e rëndësishme për qytetarët të kushtëzohej nga ndonjë çështje ditore politike dhe ndonjë interes partiak. Mendoj se do të humbnim këdo që përpiqet të lidhë një interes strategjik me një interes partiak. Qytetarët mund ta identifikojnë dhe do ta ndëshkojnë, jam i bindur. Në lidhje me atë se a do të shkojmë në Kuvend, mund të ritheksoj qëndrimin se qasja ime nuk ka qenë e tillë, mendoj se duhet të respektojmë atë që Kuvendi dikur e ka miratuar dhe ratifikuar si marrëveshje dhe ne në kuadër të asaj marrëveshje duhet të zbatojmë disa faza”, tha Osmani. në brifingun e mëngjesit, i pyetur nëse opozita në periudhën e ardhshme mund t’i kushtëzojë marrëveshjet me Bullgarinë me zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Ai shpjegoi se pala bullgare këmbëngul për çdo gjë që të dy vendet bien dakord për të shkuar në Parlament.

“Këtë po kërkojnë njerëzit tanë nga këtu, opozita, kundërshtarë të ndryshëm politikë po i bashkohen këtij qëndrimi të Bullgarisë. Ja ku është, do të shkojmë në Parlament, do të ratifikohet nëse kjo është kërkesa”, është tha Osmani.

Ministri i Jashtëm Osmani sot do t’u drejtohet anëtarëve të Komisionit parlamentar për politikë të jashtme, të kryesuar nga deputeti Antonio Miloshovski nga VMRO-DPMNE, për rrjedhën e bisedimeve dhe marrëdhëniet e përgjithshme ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë./INA