Orët e fundit për Boris Jonhson në pushtet, kryeministri i Britanisë mund të jetë duke planifikuar një rikthim

Nga CNN

Ndërsa koha e Boris Johnson në Downing Street përfundon javën e ardhshme, orët e Westminster po spekulojnë privatisht se çfarë ai mund të bëjë më pas.

Ai largohet nga posti ashtu si edhe hyri , unik midis kryeministrave për famën e tij. Johnson ishte, për shumë njerëz, fillimisht një personazh i famshëm dhe së dyti një politikan. Ai ka një karrierë të gjatë dhe të mirë-dokumentuar mediatike si analist, autor, prezantues televiziv, dokumentar dhe madje ka shërbyer si redaktor i revistës politike më me ndikim në vend, The Spectator.

Pagat e tij për këto punë të ndryshme ishin shumë më tepër sesa paguhej për të qenë kryeministër. Ata gjithashtu i dhanë atij llojin e pushtetit dhe ndikimit jashtë detyrës që edhe politikanët në pushtet e kishin zili.

Gjatë periudhës së tij si kryebashkiak i Londrës, zyrtarët qeveritarë do t’i kushtonin vëmendje rubrikës së tij javore në Daily Telegraph, e cila u botua të hënën në mëngjes dhe shpesh do të përmbante kërcënime të fshehta, nëse prioritetet e tij politike shpërfilleshin. Thënë troç, profili dhe popullariteti i Johnson nënkuptonin se ai mund t’i shkaktonte probleme reale qeverisë në detyrë thjesht duke ofruar kritikën ose miratimin e tij publik.

Është e arsyeshme, pra, që Johnson, një burrë me shtatë fëmijë , një mënyrë jetese të shtrenjtë, por pa prirje për punë të palodhur, mund të shijojë mundësinë për t’u zhytur përsëri në një karrierë fitimprurëse mediatike që i jep atij shumë kohë të lire.

Boris Johnson fitoi një zgjedhje dërrmuese vetëm disa javë pasi pozoi për këtë foto në një ring boksi në Mançester në nëntor 2019. Më pak se tre vjet më vonë, ai u rrëzua nga partia e tij.

Miqtë dhe kolegët e Johnson, megjithatë, nuk janë të bindur se ai ka mbaruar me politikën e vijës së parë, dhe as se ai do ta linte të kalonte shansin për të rihyrë në Downing Street, nëse do të lindte ndonjëherë rasti.

CNN foli me miq të shumtë, aleatë politikë dhe kolegë të Johnson për atë që ata mendonin se mund të ndodhte më pas për kryeministrin në largim. Të gjithë folën në kushte anonimiteti për shkak të pasigurisë në politikën britanike për momentin.

Aleatët më të afërt të Johnson besojnë se ai është i zemëruar me mënyrën se si u detyrua të largohej nga detyra përmes presionit politik nga skandalet dhe jo me kutinë e votimit, diçka që ai la të kuptohet në fjalimin e tij të dorëheqjes në Downing Street kur fajësoi për rrëzimin e tij “instiktin e tufës” në Westminster.

“Shumë nga kolegët e mi dhe unë besojmë se ai mund dhe duhet të ishte ngritur mbi stuhitë për skandalet Partygate dhe Chris Pincher,” thotë një nga aleatët politikë të gjatë të Johnson, duke iu referuar festave të paligjshme që u zhvilluan në Downing Street gjatë Covid dhe zbulimit se Johnson caktoi një zëvendës shef të qeverisë, pavarësisht se i kishte ditur akuzat për sjellje të pahijshme seksuale.

“Vëzhgimi erdhi nga media, jo nga publiku, dhe kam frikë se deputetët e tij u thyen nga presioni. Mendoj se ai ka ende punë të papërfunduar dhe shpresoj që të mbetet politikisht aktiv,” shton aleati.

Nëse Johnson mund të kthehej realisht në pozicionin e tij si kryeministër është një çështje tjetër debati. Johnson ka premtuar se do të mbështesë këdo që merr përsipër të udhëheqë dhe me shaka tha se miratimi i tij për një kandidat mund të jetë puthja e vdekjes.

“Ai ka një histori për të bërë atë që është më e mira për Borisin,” thotë një ish-këshilltar i Doëning Street që ka punuar me Johnson, fotografuar këtu me qenin e tij Dilyn në dhjetor 2019.

Megjithatë, një ish-menaxher i fushatës dhe mik i Johnson mendon se nëse gjërat fillojnë të shkojnë poshtë për pasardhësin e tij, Johnson mund të fillojë të krijojë ide për një ringjallje.

“Ai mund të thotë në mënyrë legjitime se nuk u godit kurrë nga elektorati. Ai kurrë nuk u godit nga partia e tij — ai fitoi votën e besimit,” thotë miku. “Sado e çuditshme që tingëllon tani, do ta ndihmonte karriera e tij mediatike nëse ai e mban të hapur idenë e një rikthimi dhe gjithashtu do të mbante gjallë perspektivën e vërtetë. Të dyja shkojnë dorë për dore.”

Ata që punuan me Johnson në Downing Street nuk janë të bindur se premtimi i Johnson për besnikëri vlen kaq shumë.

“Ai i premtoi Spectator se nuk do të kandidonte për parlament dhe më pas e bëri. Pra, ai ka një histori për të bërë atë që është më e mira për Borisin,” thotë një ish-këshilltar i Downing Street që ka punuar me Johnson gjatë gjithë karrierës së tij politike.

“Nëse sondazhet fillojnë të bien sapo lideri i ri të jetë në pushtet, do të habitesha nëse ai nuk ecën nga fryn era. Dhe nëse duket se gjërat po shkojnë keq, ai lehtë mund të fshikullojë deputetët konservatorë deri në pikën që ata të mendojnë edhe një herë se vetëm Borisi mund ta zgjidhë problemin dhe të fitojë zgjedhjet e ardhshme.”

Në këtë analizë mungon deri tani e vërteta e pakëndshme se publiku nuk ka pasur mundësi të thotë asnjë fjalë për shkarkimin e Johnson apo emërimin e pasuesit të tij. Nëse gjërat fillojnë të shkojnë keq për kryeministrin e ardhshëm, do të ishte e mundur që partia konservatore ta largonte atë dhe teorikisht të rivendoste Johnson si udhëheqësin e saj.