Omicron në qarkullim, OKB-ja bën thirrje për “vaksinim global”

Masa e vaksinimit të detyrueshëm tashmë është aktivizuar nga organizatat ndërkombëtare dhe rajonale kundër variantit të ri “Omicron” , pas lëvizjeve të para “mbrojtëse” ndaj mutacionit të ri “shumë ngjitës”, të cilat tashmë janë kryer nga shumë vende evropiane, duke zgjeruar detyrimin për të vaksinuar.

Pas vlerësimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë se rreziku i variantit “Omicron” është “shumë i lartë”, për çka u rekomandon qytetarëve mbi 60 vjeç të shmangin udhëtimet, stafetën e kanë marrë Kombet e Bashkuara, me sekretari i tij, Antonio Guterres, bëri thirrje për një “plan global vaksinimi” për t’i dhënë fund pandemisë.

“Vetëm një plan global vaksinimi mund t’i japë fund pandemisë dhe një situate të padrejtë dhe imorale,” tha Guterres, duke vënë në dukje se “pandemia vazhdon të përfshijë vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim”.

Sipas OKB-së, vetëm 12 vende me të ardhura të mesme, 27 me të ardhura të larta dhe 71 vende me të ardhura shumë të larta e kanë tejkaluar pragun e vaksinimit masiv prej 40%, ndërsa asnjë nga vendet me të ardhura të ulëta nuk e ka arritur ende atë, duke rezultuar në miliona njerëz. të humbin jetën çdo ditë./albeu.com