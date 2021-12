Omicron, Maqedonia e Veriut diskuton sot për variantin e ri të Covid

Komisioni për Sëmundjet Infektive në Maqedoninë e Veriut pritet të diskutojë sot në një mbledhje të veçantë, për mutacionin e ri të virusit COVID-19, të quajtur “Omicron”.

“Sa i përket llojit të ri të Covid-19, është ende herët për të thënë, me siguri bëhet fjalë për një mutacion të ri të virusit “Omicron”, i cili ka mutacione të shumta, dhe tani dyshohet se mund të jetë më i transmetueshëm se të gjitha mutacionet e mëparshme. Megjithatë, ne kemi pasur shumë mutacione të tjera që nuk janë përhapur. Kishte skenarë të tjerë – tendosja e deltës që me të vërtetë u përhap kudo. Të gjitha këto çështje do t’i diskutojmë të hënën në mbledhjen e Komisionit për Sëmundjet Infektive”, tha ministri Venko Filipçe.

Kujtojmë se Organizata Botërore e Shëndetësisë identifikoi të premten llojin e ri B.1.1.529, të gjetur në Afrikën e Jugut, i cili mban emrin omicron dhe e klasifikoi atë si shqetësues dhe shumë të transmetueshëm./albeu.com/