Olta e vendosur për “hakmarrje” ndaj Luizit: Do ta nxjerr Kiarën nga shtëpia

Pas eliminimit të Armaldo Kllogjerit nga loja, balancat në shtëpinë e Big Brother Vip kanë ndryshuar.

E prekur nga largimi i Maestros, Olta është shprehur e vendosur se do që të largojë Kiarën nga shtëpia.

“Luizi më hoqi Maestron, unë do i heq Kiarën. Do përpiqem. Unë do luaj fortë, do guxoj”, tha Olta gjatë darkës pas spektaklit mbrëmë.

Kujtjmë se Nita ishte banorja që hapi kutinë e Pandorës mbrëmë, ajo dërgoi në televotim Oltën, Kiarës, Kristin dhe Qetsorin./albeu.com/