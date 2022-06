Olaf Scholz arrin në Shkup, takim me Kovaçevskin

Sipas rendit të ditës, pas ceremonisë së mirëseardhjes, është paraparë takimi me Kovaçevskin dhe më pas takim bilateral i anëtarëve të dy delegacioneve. Vizita zyrtare e kancelarit Sholz do të mbyllet me një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Dimitar Kovaçevski. Sholz ditë më parë vizitoi Prishtinën, Beogradin dhe Selanikun.

Pas vizitës në Shkup, kancelari gjermane do të niset drejt Sofjes. Temat e takimeve pritet të jenë bllokadimi bullgar të integrimeve evropiane të Maqedonisë së Veriut, zgjerimi i BE-së dhe lufta në Ukrainë./alsat