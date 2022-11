OKB publikon raportin: Rusia dhe Ukraina kanë torturuar të burgosurit e luftës

Zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut (OHCHR) tha të martën se Rusia dhe Ukraina kanë torturuar të burgosurit gjatë konfliktit prej gati nëntë-muajsh, duke përmendur prova për përdorimin e goditjeve elektrike, shkruan The Guardian.

Sipas informacioneve, ekipi monitorues i OKB-së me bazë në Ukrainë bazoi gjetjet e tij në intervistat me më shumë se 100 të burgosur lufte ukrainas dhe rusë. Intervistat me të burgosurit ukrainas të luftës u kryen pas lirimit të tyre, pasi Rusia nuk lejoi aksesin në vendet e paraburgimit.

Rusia, e cila pushtoi Ukrainën më 24 shkurt, ka mohuar torturat ose format e tjera të keqtrajtimit të të burgosurve të luftës.

Kievi nga ana tjetër ka deklaurar se ka në dorë të gjitha informacionet në lidhje me trajtimin e të burgosurve dhe do të hetojë çdo shkelje dhe do të marrë të gjitha veprimet e duhura ligjore.

OHCER ka përditësuar shifrat e viktimave, sipas të cilës 6,557 janë vrarë dhe 10,074 janë plagosur. Shumica e viktimave civile të regjistruara u shkaktuan nga përdorimi i armëve shpërthyese, duke përfshirë bombardimet nga sistemet raketore, raketat dhe sulmet ajrore.

OHCHR beson se shifrat aktuale janë më të larta.