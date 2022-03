Numër 1 në mbrojtje, SHBA dërgon dy sisteme anti-raketore “Patriot” në Poloni

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë sisteme të mbrojtjes raketore në Poloni.

Lajmin e bëri të ditur Komanda Evropiane e SHBA-së, e cila njoftoi se 2 bateri raketash ‘Patriot’ do të dërgohen në Poloni për “qëllime mbrojtëse”.

Në një deklaratë me shkrim nga Komanda Evropiane e SHBA-së thuhet se komandanti i Komandës Evropiane, gjenerali Tod Wolters ka dhënë udhëzimin për dërgimin e dy baterive të mbrojtjes ajrore Patriot në Poloni.

Dy bateritë Patriot nën përgjegjësinë e Komandës Evropiane të SHBA-së dhe Komandës Afrikane do të vendosen në Poloni, me kërkesë të Polonisë dhe udhëzimin e gjeneralit Wolters. Bateritë janë “plotësisht me qëllim mbrojtjeje” dhe se raketat në asnjë mënyrë nuk janë me qëllim sulmi.

Mes SHBA-së dhe Polonisë ka pasur disa dallime në qasjen lidhur me “dërgimin e avionëve në Ukrainë” ndërsa është deklaruar se Polonia avionët në fjalë mund t’i dorëzojë në bazën ushtarake të SHBA-së në Gjermani dhe jo drejtpërdrejtë në Ukrainë.

Pentagoni, mundësinë për dorëzimin e avionëve në mënyrë të drejtpërdrejtë nga SHBA-ja për Ukrainën, e ka përcaktuar si një situatë jo shumë të mundshme për t’u zbatuar në terren.