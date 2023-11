Nuk u rezistoni dot blerjeve gjatë festave? Mund të keni një varësi

Mes dekorimeve, festave dhe dhënies së dhuratave, pushimet dimërore na japin shumë arsye për të shpenzuar para, të cilat truri i njeriut i sheh si të dobishme. Megjithatë, sado mirë të ndihemi, zakonet e shpenzimeve të pushimeve mund të kenë disa pasoja negative.

Pse trurit tonë i pëlqen blerjet?

“Sistemi i shpërblimit është një sistem që është ndërtuar mbi specie më të hershme se ne, miliona vjet më parë, për të na mësuar atë që na duhej për të mbijetuar,” tha Dr. Ann-Christine Duhaime, profesoreshë e shquar e neurokirurgjisë në Shkollën Mjekësore të Harvardit dhe Massachusetts.

Ishte e dobishme për mbijetesën e paraardhësve tanë për të marrë atë që duhej me sa më pak sakrifica të jetë e mundur, si dhe për t’u lidhur dhe përshtatur me të tjerët në komunitetin e tyre, tha ajo.

Mes dekorimeve, festave dhe dhënies së dhuratave, pushimet dimërore na japin shumë arsye për të shpenzuar para, të cilat truri i njeriut i gjen të dobishme. Megjithatë, sado e mirë të jetë ndjenja fillestare, zakonet e shpenzimeve të pushimeve mund të kenë disa pasoja negative.

“Ne mund ta racionalizojmë atë në këtë pikë të sezonit, për shkak të faktit se është Dita e Falënderimeve, po afrohen shitjet dhe mendoj se shumë njerëz janë të rrëmbyer,” tha Dr. Ashish Bhatt, drejtor i përmbajtjes mjekësore për Qendrën e Varësisë.

Blerja mund të mos jetë një varësi e diagnostikueshme në Manualin Diagnostik dhe Statistikor të Çrregullimeve Mendore, ose DSM-5 , që profesionistët shëndetësorë përdorin për të diagnostikuar pacientët, por është një sjellje që mund të ndjekë një cikël varësie, shtoi ai. Ndonjëherë, njerëzit thjesht shpenzojnë më shumë para sesa duhet. Herë të tjera, ata mund të fillojnë të ndiejnë ankth që zvarritet për të gjitha gjërat që duhet të blejnë dhe ndihet mirë kur i marrin ato, por niveli i lartë largohet dhe ata duhet ta bëjnë përsëri, tha Bhatt.

“Kjo është kur ju ndoshta po shikoni një model të sjelljes negative të blerjeve,” tha ai. Dhe ndonjëherë, edhe pasi të kenë mbaruar pushimet, është e vështirë ta thyesh atë cikël pasi të ketë filluar.

Pavarësisht nëse është problematike ose thjesht një ndjenjë e të pa kontrolluar plotësisht shpenzimet, pushimet janë një kohë e mirë për të parë marrëdhënien tuaj me blerjet. Për më tepër, shumë njerëz paguhen me shumë para për t’i bërë blerjet të ndihen edhe më të dobishme, tha Duhaime.

“Shitësit me pakicë e dinë shumë mirë se si ta bëjnë atë argëtuese për ju dhe si të bëjnë thirrje për gjëra të shumta që njerëzit i shohin të dobishme,” tha ajo.

Kjo mund të nënkuptojë lidhjen e dhënies së dhuratave me lidhjen me reklamat rreth asaj se sa të dashur do të ndihen miqtë dhe familja juaj nëse blini një dhuratë të caktuar ose duke theksuar konkurrencën duke ofruar marrëveshje me kohë të kufizuar që ju duhet të garoni për t’i marrë, shtoi Duhaime. Ishte e dobishme për mbijetesën e paraardhësve tanë për të marrë atë që duhej me sa më pak sakrifica të jetë e mundur, si dhe për t’u lidhur dhe përshtatur me të tjerët në komunitetin e tyre, kështu që ato nxitje për të blerë, për të dhënë dhurata dhe për të gjetur marrëveshje janë të forta, tha ajo.

Pazar në internet!

Sakrificat e nevojshme për të blerë dhurata zvogëlohen në mënyrë drastike kur lundroni në internet, tha Duhaime. Në vend që të hipni në makinën tuaj, të vozitni një distancë, të gjeni atë që dëshironi në një dyqan, të prisni në linjën e arkës dhe të dorëzoni paratë ose kartën tuaj, në epokën e blerjeve online, mund të shtypni disa butona nga divani juaj, shtoi ajo.

Sa më pak kohë të duhet dhe sa më pak barriera mes jush dhe një blerjeje, aq më pak kohë keni për të menduar nëse vërtet e dëshironi apo keni nevojë për të, tha ajo.

Më pak blerje, më shumë gëzim për pushime!

Sado që ne duam t’u dhurojmë familjeve tona pushimet më të mira ndonjëherë çdo vit, më shumë blerje nuk na afrojnë gjithmonë me këtë qëllim, tha Duhaime. Kur imagjinoni një Krishtlindje të përsosur për fëmijët tuaj, mund të mendoni për dekorime dhe dhurata të reja , edhe më të mira se vitin e kaluar por truri ynë është krijuar gjithashtu për të gjetur shpërblimin, tha Duhaime.

Dy nga faktorët më të mëdhenj të lidhur me lumturinë afatgjatë dhe kënaqësinë nga jeta janë marrëdhëniet dhe ndjenja e qëllimit. Në vend që të kërkosh frymën e festave duke blerë më shumë gjëra, Duhaime rekomandon që të përqendroheni në dhurata dhe aktivitete që mund t’u sjellin njerëzve më shumë gëzim.

Të bësh këtë mund të lidhet me një kujtim kuptimplotë, duke bërë një aktivitet së bashku ose duke gjetur diçka për të ndihmuar fëmijën tuaj të ndërtojë një aftësi ose pasion.