Nuk shënon që nga nëntori, Muriqi: Dua të fitoj ekipi, golat do vijnë

Vedat Muriqi është një nga lojtarët më të rëndësishëm që RCD Mallorca ka në skuadrën e saj.

Lojtari i Kosovës përben një pjesë të madhe të rëndësisë sulmuese të ekipit të vermilionit. Megjithatë, statistikat afatshkurtra të Muriqit nuk janë plotësisht pozitive. Ai ka tetë gola në La Liga, por që nga ndeshja kundër Atlético de Madrid në nëntor, nuk e ka parë më portën.

“Më pëlqen shumë presioni. Presioni të shtyn t’i bësh gjërat më mirë. Pa presion, del në fushë pa dëshirë. E di që shokët e skuadrës kanë nevojë për mua për të shënuar gola, por nuk shqetësohem për asgjë. Nëse ekipi im fiton dhe unë nuk shënoj, unë nuk ka rëndësi. Unë nuk dua të shënoj, dua vetëm të fitojë RCD Mallorca, por nëse shënoj dhe fitojmë lumturia është e dyfishtë. Golat me siguri do të vijnë”, tha Muriqi në një deklaratë për vetë klubin.

Së fundi Muriqi tregon se si janë marrëdhëniet e tij me arbitrat.

“Kam një marrëdhënie shumë të mirë me të gjithë arbitrat. Nuk jam lojtar që u bërtas, sepse arbitrat nuk duan të gabojnë, por janë njerëzorë. Jam lodhur pak me çështjen e faulleve sepse nuk më besojnë. Kur bie në tokë nuk më besojnë, nuk ma quajnë faull. Nuk jam nga ata që bie sa herë përplasem me një kundërshtar. Nëse ti shehVedat Muriqin në tokë, diçka është me të vërtetë”, tha ai. /albeu.com