Nuk po u merr as nuk po u zbraz ujin lavatriçja? Çfarë duhet të bëni

Në rast se lavatriçja nuk e zbraz ujin ose nuk merr ujë, kjo mund të jetë për shkak të një filtri të bllokuar ose zorrës së përdredhur. Udhëzimet e mëposhtme janë një orientues i mirë për zgjidhjen e disa prej problemeve më të zakonshme në lidhje me çështjet e zbrazjes ose të furnizimit me ujë, përfshirë filtrat e pastrimit.

Kontrolloni opsionet bazë të lavatriçes

Kur lavatriçja nuk funksionon, ju lutemi kontrolloni që dera të jetë e mbyllur mirë. Makina larëse duhet të futet në prizë dhe të ndizet. Ju lutemi sigurohuni gjithashtu që valvula e burimit të ujit të jetë plotësisht e lidhur dhe e ndezur.

Kontrolloni lidhjen e duhur të zorrës me ujë të nxehtë dhe të ftohtë

Ekzistojnë dy lloje të zorrës së ujit (të nxehtë dhe të ftohtë) të vendosura në pjesën e pasme të makinës larëse dhe duhet të jetë e lidhur me valvulën përkatëse. Gjithashtu, kontrolloni për të parë nëse zorrat e furnizimit me ujë të nxehtë dhe të ftohtë nuk janë shtrënguar dhe të dy valvulat e furnizimit me ujë janë plotësisht të hapura, dhe filtri i zorrës nuk ka probleme brenda.

Pastrimi i filtrave në lavatriçe

Në mënyrë që të zgjidhni një çështje të furnizimit me ujë ose zbrazjes, rekomandohet pastrimi i filtrave në lavatriçe. Ka dy lloje filtrash në produkt, njëri është brenda zorrës së ujit dhe tjetri është një filtër mbeturinash në pjesën e poshtme të lavatriçes.