“Nuk po kërkojnë dreka me aragosta”, Korreshi denoncon skandalin: Të sëmurët po paguajnë për ilaçet e rimbursueshme

Deputeti demokrat Saimir Korreshi ka reaguar në lidhje problemet që hasin në blerjen e ilaçeve të sërmurët kronikë.

Në një postim në “Facebook” ai bën me dije se pacientët po paguajnë për ilaçet e rimbursueshme, edhe pse janë pensionistë apo kategori në pamundësi ekonomike.

Sipas tij, arsyeja është sepse sistemi nuk rigjeneron ilaçet e rimbursueshme.

Reagimi i plotë:

Alo Qivirriaaa!

Me falni nese ju prish pushimet me kete status.

Te semuret kronike, diabetike e te tj spo marrin dot ilaçet e rimbursueshme po i blejne me leke edhe pse jane pensioniste apo te kategorive ne pa mundesi ekonomike.

PSE ???

Sepse arsyeja qe ju i thoni eshte banale. NUK RIGJENERON SISTEMI ILACET E RIMBURSUESHME.

Po ka me turp.

Jepini zgjidhje se po ju kerkojne ilacet, jetike per ta.

Nuk po ju kerkojne as shezlone e as dreka me arragosta.