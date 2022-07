Nuk ndalen sulmet në SHBA, plagosen dy efektivë policie

Dy oficerë policie në Filadelfia u plagosën në Benjamin Franklin Parkway, një bulevard ikonik në qendër të qytetit, ku mijëra njerëz ishin mbledhur për të festuar përvjetorin e pavarësisë së Amerikës me koncerte dhe fishekzjarre, thanë autoritetet lokale.

Të dy oficerët janë në gjendje të qëndrueshme, sipas CBS3 Philadelphia. Agjencitë e zbatimit të ligjit thanë se janë në kërkim të të dyshuarit.

Videot e transmetuara nga mediat lokale treguan njerëz që vraponin për t’u larguar.

Më herët dje, në periferi të Çikagos, Highland Park, një i ri i cili ishte ngjitur në çatinë e një qendre tregtare hapi zjarr ndaj familjeve dhe fëmijëve me biçikleta në paradën e 4 korrikut, duke plagosur rëndë 26 persona.

Terrifying video of crowds in Philadelphia fleeing as two police officers are shot during Fourth of July festivities. Pray for all the families impacted and for the officers involved. pic.twitter.com/Tv2Dr223BP

— Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) July 5, 2022