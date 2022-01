Fundjava pritet te jetë nën ndikim të masave ajrore të paqëndrueshme.

Dita e shtune do të ketë mot të vranët shoqëruar me reshje shiu të herëpasherëshme me intensitet të ulët deri mesatar. Në zonat malore ne verilindje-juglindje reshje bore me intensitet të ulët.

Ju urojmë fundjavë të mbarë.

Moti nga SHMU. /albeu.com/