Nuk mund të arrish në orë? Tre këshilla për të mos qenë gjithmonë vonë

Njerëzit që janë vonë gjatë gjithë kohës dhe kudo rrezikojnë të humbasin miqtë e tyre më të mirë, sepse vështirë se dikush mund të tolerojë vonesat e vazhdueshme. Në fillim nuk do të jetë problem i madh, por me kalimin e kohës do të fillojë të acarojë njerëzit që ju rrethojnë, shkruan albeu.com.

Nëse jeni një person që jeni gjithmonë vonë në shoqëri, është koha ta ndryshoni këtë dhe ja si.

1. Mësoni konceptin e kohës

Çdo ditë për dy javët e ardhshme, shkruani një detyrë që duhet të bëni dhe sa kohë mendoni se do të marrë. Shkruani kohën, nga sa kohë bëni dush, visheni, hani mëngjes, me makinë për në punë, si dhe kohën që ju nevojitet për të përgatitur vaktet. Shumë njerëz kanë afate të caktuara kohore nga të cilat udhëhiqen, të cilat nuk janë aspak realiste. Nëse keni bërë një gjë në 15 minuta, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se keni nevojë për të njëjtën kohë çdo herë.

2. Asnjëherë mos planifikoni të jeni në kohë

Njerëzit që vonohen gjithmonë synojnë të arrijnë në kohën e caktuar në vendin e caktuar, pa lënë hapësirë ​​të mjaftueshme për rrethana të paparashikuara. Megjithatë, një ose dy semaforë ku duhet të ndaleni për një semafor të kuq ose të ktheheni në banesën tuaj sepse keni harruar ombrellën, do t’ju pengojë të jeni në kohë. Ekspertët këshillojnë që të planifikoni të paraqiteni në vendin e caktuar 15 minuta më herët.

3. Përshëndetni pritjen

Nëse mendimi për të shkuar diku herët ju tmerron, bëni një plan për atë që mund të bëni ndërkohë. Sillni një revistë, telefononi një mik ose nxirrni një ditar dhe rishikoni detyrat e javës së ardhshme. Dhe gjithashtu mund të vendosni kufje në vesh dhe të luani disa këngë të preferuara që do t’ju gëzojnë. /albeu.com/