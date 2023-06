Nuk kanë fund incidentet për Joe Biden, pak ditë pasi u rrëzua, presidenti përplas koken në helikopter (VIDEO)

Incidentet nuk kanë fund për presidentin amerikan Joe Biden dhe pasi u rrëzua pas një fjalimi në Akademinë e Forcave Ajrore të enjten, tashmë ka ndodhur i radhës.

Lideri amerikan goditi kokën teksa dilte nga helikopteri Marine One që po e transportonte.

Ndërkohë, duke folur nga Zyra Ovale e Shtëpisë së Bardhë, ai përshëndeti kompromisin midis demokratëve dhe republikanëve në Kongres dhe miratimin e një projektligji që pezullon kufirin e borxhit deri në vitin 2025.

