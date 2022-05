Nuk ka më dyshime, dy gazetarët më të njohur të sportit konfirmojnë se Mbappe do të qëndrojë te PSG

Duket se gjithçka është zbehur dhe Mbappe nuk do të shkojë te Real Madrid.

Sulmuesi francez ende nuk ka folur personalisht në mënyrë zyrtare për këtë gjë por, dy gazetarët më të njohur të sportit, Gianluca Di Marzio dhe Fabrizio Romano, konfirmojnë me bindje të plotë se Mbappe do të rinovojë kontratën me PSG.

Klubi francez bëri maksimumin që Kylian Mbappe të qëndronte me ta, duke i ofruar shuma marramendëse dhe çelësat e klubit parisien./ h.ll/albeu.com