Nuk ka më dashuri: Pesë shenja që një mashkull ju bën të kuptoni se po humbet interesin

Në jetë, takojmë njerëz të ndryshëm, biem në dashuri me disa dhe qëndrojmë me ta, e për disa kuptojmë se nuk janë të duhurat për ne.

Ne nuk mund të interpretojmë ndjenjat e njerëzve të tjerë ose të lexojmë mendjen e dikujt, ndaj është e rëndësishme të kemi një komunikim të shëndetshëm. Megjithatë, nëse partneri juaj sillet në mënyrë të çuditshme dhe shmang komunikimin, është e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje sinjaleve të caktuara.

Këtu janë shenjat e hershme që një mashkull po humbet interesin romantik për ju:

Ndiheni sikur nuk jeni prioriteti i tij

Nëse ai fillon të kalojë gjithnjë e më pak kohë me ju dhe gjithmonë ka justifikime pse nuk e shihni njëri-tjetrin, nuk jeni pjesë e prioritetit të tij. Dashuria është kur dikush dëshiron të kalojë kohë me ty, të ndajë momente dhe kur është e rëndësishme që ai të të shohë.

Ai nuk e dëgjon atë që i thua

Nëse vëreni se ai nuk ju dëgjon kurrë, kur flisni me të shikon në telefon ose mendimet i bredhin, ka mundësi që të ketë një distancë. Në një marrëdhënie të shëndetshme, është e rëndësishme që partnerët të dëgjojnë njëri-tjetrin dhe të zbulojnë se çfarë ndjenjash, mendimesh dhe energjie ka pala tjetër.

Ai nuk është kurrë i pari që ju dërgon mesazhe apo ju telefonon

Ju jeni gjithmonë ai që bëni lëvizjen e parë, ai pothuajse nuk kujtohet t’ju dërgojë mesazhe. Keni ndjesinë se nuk do të dëgjonit njëri-tjetrin për ditë të tëra nëse nuk e telefononit.

Përshtatet shumë shkurt

Një burrë i dashuruar do të dëshirojë të flasë me ju, të ndajë disa ide, qëndrime, mendime me ju. Nëse përgjigjeni shkurt në komunikim me “po”, “jo”, “nuk e di”, “vlefshëm” etj, ju mund të keni një problem.

Është i paqëndrueshëm dhe i paparashikueshëm

Ai thotë se kujdeset për ju dhe më pas ju injoron. Një ditë ai ju rrethon me shqetësim dhe ju mbush me vëmendje, dhe të nesërmen ai sillet i ftohtë dhe indiferent pa asnjë arsye. Ai ju trajton ndryshe kur miqtë e tij janë pranë. Të gjitha këto janë shenja paralajmëruese se ai po luan lojëra me ju dhe se me shumë mundësi nuk është gati për një lidhje të qëndrueshme dhe serioze.