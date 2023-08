Nuk ka fund skandali i puthjes në Spanjë, Rubiales nuk tërhiqet, kërcënon me veprime ligjore ndaj lojtares së kombëtares

Çështja në lidhje me presidentin e Federatës së Futbollit të Spanjës, Luis Rubiales, po bëhet gjithnjë e më e madhe pas puthjes së tij ndaj lojtares së kombëtares, Jenny Hermoso, gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve të Kupës së Botës.

Me njoftimin e saj paraditen e së shtunës, federata mbrojti edhe një herë presidentin e saj, madje duke kërcënuar se do të “marrë masa ligjore”, por pa specifikuar konkretisht se çfarë veprimesh synon të ndërmarrë. Ajo u parapri nga deklarata e Hermoso, në të cilën ajo hodhi poshtë kategorikisht pretendimet e Rubiales se ai kishte marrë pëlqimin e saj për ta puthur.

Në të njëjtën kohë, vala e mbështetjes për 33-vjeçaren Hermoso sa vjen e shtohet, pasi bashkëlojtarët e saj në Kombëtare, së bashku me 32 lojtarë të tjerë spanjollë, deklarojnë se nuk do të luajnë më me stemën kombëtare nëse Rubiales nuk largohet nga pozicioni i tij. Të njëjtën gjë ka thënë edhe futbollisti i Real Betis, Borja Iglesias.

Në njoftimin e sotëm të federatës theksohet se, “duke pasur parasysh seriozitetin e rastit, do të vijojnë me veprimet e nevojshme ligjore”.

“Aty ku ka një shtet ligjor, opinionet kundërshtohen me fakte dhe prova dhe gënjeshtrat kundërshtohen në gjykatë. Federata dhe presidenti do të nxjerrin në pah secilën nga gënjeshtrat që përhapen, qoftë nga dikush në emër të lojtares ose vetë lojtarja”, thuhet në deklaratë.

Njoftimi u shoqërua edhe me katër foto nga ceremonia e ndarjes së çmimeve të së dielës së kaluar si … dëshmi e pretendimit të Rubiales se Hermoso ishte ajo që e ngriti në ajër, duke e mbajtur nga ijet.

Megjithatë, theksohet se në krah të Hermosos, përveç komunitetit të futbollit, është edhe qeveria spanjolle.

Sipas Reuters, qeveria nuk ka, me ligj, autoritetin e drejtpërdrejtë për të shkarkuar Rubiales, por ajo e ka dënuar pa mëdyshje sjelljen e tij dhe thuhet se po lëviz në drejtim të largimit të tij përmes gjykatave.