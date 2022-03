“Nuk jam në një film”, Zelensky flet nga bunkeri: Gjendja është kritike, ja mesazhi që kam për Biden

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka folur nga bunkeri ku është strehuar dhe ka thënë se situata është tejet emergjente.

Zelensky i ka kërkuar homologut amerikan Joe Biden që të japë një mesazh të fortë dhe “të dobishëm” në lidhje me pushtimin rus të Ukrainës.

“Është shumë serioze… Unë nuk jam në një film”, tha Zelensky, një ish-aktor Komedie.

“Unë nuk jam ikonë, mendoj se Ukraina është ikonë… Ukraina është zemra e Evropës dhe tani mendoj se Evropa e sheh Ukrainën si diçka të veçantë për këtë botë. Kjo është arsyeja pse [bota] nuk mund ta humbasë këtë diçka të veçantë”, shtoi presidenti.

Zelensky tha më parë se ai është objektivi numër një për forcat ruse , por ai ka vendosur të qëndrojë në kryeqytetin e vendit. Ai diskutoi bisedimet e ndërmarra nga zyrtarët ukrainas dhe rusë në Bjellorusi.

“Ata vendosën të fillojnë të flasin për situatën. Dhe unë doja – me të vërtetë doja – dhe u kërkova atyre, të gjithë duhet të ndalojnë së luftuari dhe të shkojnë në atë pikë nga ku filloi … , gjashtë ditë më parë. Unë mendoj se ka gjëra kryesore që mund t’i bëni, dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm. Nëse do t’i bëni këto dhe nëse ajo palë është gati, do të thotë se ata janë gati për paqen. Nëse ata nuk janë gati, do të thotë se ju jeni thjesht, e dini, thjesht … jeni duke humbur kohë,” tha ai.

Presidenti ukrainas tha më herët se mbrojtja e kryeqytetit të vendit, Kiev, është “prioriteti kryesor” për shtetin.

“Ne po luftojmë vetëm për tokën dhe lirinë tonë,” i tha Zelensky Parlamentit Evropian sot, duke bërë që përkthyesi i BE-së në burimin e gjuhës angleze të mbytet nga emocionet. “Ne dëshirojmë t’i shohim fëmijët tanë të gjallë. Mendoj se është e drejtë.”

“Ne po luftojmë për jetën tonë… Ne po luftojmë për mbijetesë. Ky është motivimi ynë më i lartë,” tha Zelensky.

“Por ne po luftojmë gjithashtu për të qenë anëtarë të barabartë të Evropës,” shtoi ai. “Unë besoj se sot ne po u tregojmë të gjithëve se kjo është pikërisht ajo që jemi.”

Zelensky kërkoi që Ukraina të shtohet në BE me një proces të përshpejtuar të hënën.